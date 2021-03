ന്യൂഡല്‍ഹി : രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 15,388 കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,12,44,786 ആയി ഉയര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 16,596 പേര്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 77 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

India reports 15,388 new COVID-19 cases, 16, 596 recoveries, and 77 deaths in the last 24 hours



Total cases: 1,12,44,786

Total recoveries: 1,08,99,394

Active cases: 1,87,462

Death toll: 1,57,930 pic.twitter.com/MOb1er3XWS