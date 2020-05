ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആശങ്കയുയര്‍ത്തി കുതിച്ചുയരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 122 പേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

24 മണിക്കൂറിനിടെ 3525 പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 74281 ആയി. ഇതില്‍ 47480 പേര്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ 24386 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേതമായി.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് കൊറോണമൂലം 2415 പേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

Content Highlight: CoronaVirus: India reports 122 deaths in the last 24 hours