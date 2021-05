ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് മരണങ്ങളില്‍ വന്‍ വര്‍ധന. കഴിഞ്ഞ 40 ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ പകുതിയോളമാണ്.

രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 14നാണ് രാജ്യത്ത് ദിവസേനയുള്ള മരണനിരക്ക് 1000 കടന്നത്. അന്ന് മുതല്‍ ഇന്നുവരെ (മെയ് 24) 40 ദിവസം കൊണ്ട് 1,32,095 മരണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കോവിഡ് ആദ്യ തരംഗം മുതല്‍ ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ആകെ മരണത്തിന്റെ പകുതിയോളം (1.4 ലക്ഷം). ഇത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതാവട്ടെ 2021 ഏപ്രില്‍, മെയ് എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ്. ഏപ്രിലില്‍ 45,862 മരണവും മെയ് മാസത്തില്‍ ഇതുവരെ 94,823 മരണവുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നാല്‍ മെയ് മാസം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ പ്രതിമാസ മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷം കടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 2020 സെപ്തംബറിലാണ്. 33,028 കേസുകള്‍. ഇതിനു ശേഷം ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2021 ഫെബ്രുവരി വരെ മരണ നിരക്കില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2020 ഏപ്രിലിനു(1039) ശേഷമുള്ള കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കായിരുന്നു 2021 ഫെബ്രുവരിയില്‍(2777)റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ആകെ 5417 മരണമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഏപ്രിലില്‍ അത് 45,862 എന്ന വന്‍ വര്‍ധനവിലേക്കെത്തി.

പ്രതിദിന കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല്‍ മെയ് 19നാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രതിദിന കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 4529 മരണങ്ങള്‍.ഏപ്രില്‍ 17നാണ് പ്രതിദിന മരണസംഖ്യ 1000 കടന്നത്(1027).

ഒന്നാം തരംഗത്തില്‍ ദിവസേനയുള്ള മരണസംഖ്യ 1000 കടന്നത് 2020 ജൂലായ് 23 നായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് 2020 ജൂണ്‍ 17 ന് മരണസംഖ്യ 2003 എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും അത് അതുവരെ വിട്ടുപോയ കണക്കുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തതായിരുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് മരണങ്ങളില്‍ നിലവിലെ രീതി തുടര്‍ന്നാല്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മരണനിരക്കില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണസംഖ്യയേറുന്നത് ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിതുറക്കുന്നുണ്ട്. 3,03,720 കോവിഡ് മരണമാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: India Records half of the total covid death recorded during April-May