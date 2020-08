ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് 55,079 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 27,02,743 ആയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

പുതുതായി 876 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മരണസംഖ്യ 51,797 ആയി. നിലവിൽ 6,73,166 പേരാണ് രാജ്യത്തുടനീളം ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത്.

19,77,780 പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. 73.18 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

രോഗവ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആറ് ലക്ഷം കടന്നു. മരണം 20,265 ആയി.

തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേക്കും മരണം ആറായിരത്തിലേക്കും അടുക്കുന്നു. ആന്ധ്രയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രോഗികളുണ്ട്. കർണാടകയിൽ 2.33 ലക്ഷം പേർക്കും ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

