ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 53,480 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് 354 പേര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു. 41,280 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,21,49,335 ആയി. ഇതില്‍ 1,14,34,301 പേര്‍ കോവിഡ് മുക്തരായി. 5,52,566 പേരാണ് നിലവില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1,62,468 പേര്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

Content Highlights: India records 53,480 new Covid-19 cases, 354 deaths in last 24 hours