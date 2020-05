ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 3561 പുതിയ കൊറോണ പോസറ്റീന് കേസുകളും 89 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ്-19 കേസുകളുടെ എണ്ണം 52,952 ആയി. അസുഖം ബാധിച്ച് 1,783 പേരാണ് രാജ്യത്ത് മരണമടഞ്ഞത്.

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 35,902 സജീവ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുണ്ട്. 15,266 പേർക്ക് അസുഖം ഭേദമായി.

രോഗികളുടെ കണക്കില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് മുന്നില്‍. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം 16,758 ആയി. 3094 പേര്‍ക്ക് അസുഖം ഭേദമായപ്പോള്‍ 651 മരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 6,625 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഗുജറാത്തില്‍ 396 മരണവും 3,138 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മധ്യപ്രദേശില്‍ 185 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ 5,532 പേര്‍ക്കും രാജസ്ഥാനില്‍ 3,317 പേര്‍ക്കും രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പശ്ചിമബംഗാളില്‍ 1,456 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 144 മരണവും ബംഗാളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം 4,829 ആയി. 33 പേരാണ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ മരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പതിനായിരത്തോളം പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. നേരത്തെ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 30,000 ല്‍ നിന്ന് 40,000 എത്താന്‍ അഞ്ച് ദിവസമെടുത്തിരുന്നു.

