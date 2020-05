ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 35,000 കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 1993 കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ മൊത്തം കേസുകളുടെ എണ്ണം 35,043 ആയതായി ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 73 മരണങ്ങളും രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1147 ആയി. 25,007 സജീവ കേസുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 8888 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

കൊറോണ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്‌. സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം 10,498 കേസുളുണ്ട്. മുംബൈ നഗരത്തില്‍ മാത്രം ഇതുവരെ 7,000 ല്‍ അധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 1773 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായപ്പോള്‍ 459 പേര്‍ മരിച്ചു.

ഗുജറാത്തില്‍ 4395 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥരീകരിച്ചു. 613 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായപ്പോള്‍, 214 പേര്‍ മരിച്ചു. ഡല്‍ഹി -315 മധ്യപ്രദേശ് -2660, രാജസ്ഥാന്‍ - 2584, തമിഴ്‌നാട് - 2323 എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകള്‍.

രാജ്യത്താകമാനം 130 ജില്ലകള്‍ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളും റെഡ് സോണുകളുമാണെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. 284 ജില്ലകള്‍ ഓറഞ്ച് സോണിലാണ്. എന്നാല്‍ 318 ജില്ലകള്‍ രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞ ഗ്രീന്‍ സോണ്‍ വിഭാഗത്തിലാണ്.

Content Highlights: India records 1,993 new Covid-19 cases, 73 deaths in last 24 hrs