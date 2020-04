ന്യൂഡല്‍ഹി: സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനേയും ബ്രസീലിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജെയര്‍ ബോള്‍സൊനാരോയേയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് ചികിത്സക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ എന്ന മരുന്നിന്റെ കയറ്റുമതിക്കുള്ള നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കിയതിന് ഇസ്രായേല്‍, ബ്രസീല്‍ രാഷ്ട്രതലവന്‍മാര്‍ മോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എല്ലായ്‌പ്പോഴുംസഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

'ഇസ്രായേലിലേക്ക് ക്ലോറോക്വിന്‍ അയച്ചതിന് എന്റെ സുഹൃത്ത് നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇസ്രായേല്‍ ജനതയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.' നെതന്യാഹു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മള്‍ സംയുക്തമായി നേരിടണം. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണ്. ഇസ്രായേല്‍ ജനതയുടെ ക്ഷേമത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.' പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി.

'ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിനുശേഷം, ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ ബ്രസീലിലേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി.' ബോള്‍സൊനാരോ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

'വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഇന്ത്യ-ബ്രസീല്‍ പങ്കാളിത്തം മുമ്പത്തേക്കാള്‍ ശക്തമാണ്. ഈ പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ മനുഷ്യരാശിയുടെ പോരാട്ടത്തില്‍ സംഭാവന നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.' മോദി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു. മരുന്ന് കയറ്റുമതി നിര്‍ത്തിവെച്ച ഇന്ത്യ നടപടി പുനഃപരിശോധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

