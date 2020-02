ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനില്‍ കുടുങ്ങിയ പാക് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നകാര്യം ആവശ്യമെങ്കില്‍ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ. പാകിസ്താന്‍ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH Raveesh Kumar, MEA (Ministry of External Affairs) on video of Pakistani students in China asking for help from India: We have not received any request regarding it from Pakistan Government. But, if such a situation arises and we have resources then we will consider it. pic.twitter.com/3iSufILHqi