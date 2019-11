ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പാകിസ്താന്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വീഡിയോയില്‍ ഖാലിസ്താന്‍ വിഘടനവാദികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇടംപിടിച്ചതിനെതിരെ ഇന്ത്യ.

നയതന്ത്ര മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതായി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജര്‍ണെയ്ല്‍ സിങ് ഭിന്ദ്രന്‍വാല, മേജര്‍ ജനറല്‍ ഷാബെഗ് സിങ്, അമ്രിക് സിങ് ഖല്‍സ എന്നീ ഖലിസ്താന്‍ വിഘടനവാദികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പാകിസ്താന്‍ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഖലിസ്താന്‍ 2020 എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. കര്‍താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്താന്‍ വാര്‍ത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പാണ് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. നാലുമിനുട്ടാണ് വീഡിയോയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം.

അതേസമയം, കര്‍താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴി തുറക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ നടപടിക്കു പിന്നില്‍ ഐ.ഐസ്.ഐ. അജണ്ടയുണ്ടെന്ന തന്റെ നിലപാട് ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

