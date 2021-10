ന്യുഡല്‍ഹി: ചൈനയുടെ പുതിയ അതിര്‍ത്തി നിയമത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍ത്തി സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചൈന അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും ചൂഷണവും സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

'ഏകപക്ഷീയമായ നീക്കം' എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിന്റെ മറവില്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

അതിര്‍ത്തിയും അതിര്‍ത്തിയിലെ പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇവയ്‌ക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ചൈന ശനിയാഴ്ച പാസാക്കിയ പുതിയ നിയമം. അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വികസനത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതുമാണ് നിയമമെന്ന് ചൈന പറയുന്നു.

അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ പൊതുസേവനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ജോലിയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിയമത്തില്‍ അനുശാസിക്കുന്നതായി ചൈനീസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ സിന്‍ഹുവ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അതിര്‍ത്തി പരിപാലനത്തിലും അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തിലും നിലവിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു നിയമനിര്‍മ്മാണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചൈനയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

Content highlights: India raised concerns over new border laws in China