ന്യൂഡല്‍ഹി: തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച ആയുധങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് വിശദമായ രൂപരേഖ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കുന്നു. വിദേശ വിപണിയില്‍ ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിനായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചേക്കും.

സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധ ആവശ്യകതകള്‍ മനസിലാക്കി പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തെ നയിക്കാനാണ് പദ്ധതി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഡിഫന്‍സ് അറ്റാഷെ, എംബസികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നയതന്ത്ര രീതികളിലൂടെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

101 പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളുടെ ഇറക്കുമതി ഘട്ടംഘട്ടമായി നിരോധിക്കുമെന്ന നിര്‍ണായക നയം പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ആയുധ നിര്‍മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ നയം സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

