ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ ഉടന്‍ യുദ്ധം നടക്കാന്‍ സാധ്യതയെന്ന്‌ പാക് റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഷെയ്ക് റഷീദ് അഹമ്മദ്. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 ഇന്ത്യ എടുത്തുകളഞ്ഞശേഷം പാകിസ്താന്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നടത്തുന്ന പ്രകോപനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് റെയില്‍വേ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

ഒക്ടോബറിലോ അതിനടുത്ത മാസങ്ങളിലോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ പൂര്‍ണതോതിലുള്ള യുദ്ധം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പാകിസ്താന്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. പാക് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Pakistan media: Railways Minister Sheikh Rashid Ahmed has predicted that a full-blow war between Pakistan and India is “likely to occur in October or the following month.” (file pic) pic.twitter.com/rWnvi8xZqE — ANI (@ANI) August 28, 2019

ഇതിനിടെ കറാച്ചിക്ക് സമീപം മിസൈല്‍പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പാകിസ്താന്‍ നോട്ടാം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതായി എ.എന്‍.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Pakistan has issued NOTAM (notice to airmen) & Naval warning in the view of a possible missile test firing from Sonmiani flight test range near Karachi. pic.twitter.com/oth1u4sYu0 — ANI (@ANI) August 28, 2019

അതേസമയം ആഗോളതലത്തിൽ പാകിസ്താൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടലുകൾക്ക് പിന്നാലെയുള്ള പാക്‌ പ്രകോപനങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയെന്നോണമാണ് യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന പാക് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യോമപാത പൂര്‍ണമായും അടച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള വ്യാപാരം നിര്‍ത്തുമെന്നും പാക് മന്ത്രി ഫവാദ് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

