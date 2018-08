ന്യൂഡല്‍ഹി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി ഇന്ത്യ - പാകിസ്താന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ ഒരുമിച്ച് ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിനൊപ്പം ചുവടു വെക്കുന്ന വീഡിയോ.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനുമുള്‍പ്പെടെ എട്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ അംഗമായ ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ റഷ്യയിലെ ചെബര്‍ക്കുലില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ സംയുക്ത സൈനിക പരിശീലത്തിന് ശേഷമാണ് സംഭവം.

2017 ജൂണില്‍ ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷനില്‍ സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തുന്നത്. ഭീകരവാദപ്രവര്‍ത്തങ്ങളെ നേരിടുന്ന അഭ്യാസങ്ങളാണ് റഷ്യയില്‍ ഇരു സേനകളും നടത്തിയത്.

'പീസ് മിഷന്‍' 2018 എന്ന് പേരിട്ട സംയുക്ത സൈനിക പരിശീലത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത് റഷ്യയിലെ സെന്‍ട്രല്‍ മിലിട്ടറി കമ്മീഷനാണ്.

This video show the true meaning of peace and love #IndianArmy #pakistanarmy doing dance together in Russia #SCO2018 #Chebarkul

Jai Hind jai Bharat

Bharat mata ki..... pic.twitter.com/h8ahcKyE69