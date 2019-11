ബാങ്കോക്ക്: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ ഏറ്റവും ആകര്‍ഷകമായ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണിതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. തായ്‌ലന്‍ഡ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 286 ബില്യണ്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപമായി എത്തിയത്‌. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം എത്തുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ലോകത്തെ വ്യവസായ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യ 79 സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി.

ഞാന്‍ പൂര്‍ണ ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയമാണിത്‌. ഏറ്റവും ജനസൗഹൃദമായ നികുതി വ്യവസ്ഥ പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിപ്പോള്‍ അഞ്ച് ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 2014 ല്‍ താന്‍ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ 2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറായിരുന്നു. വെറും അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ട്രില്യണ്‍ ഡോളറായി മാറി.

ഇന്ത്യ സമൃദ്ധമാകുമ്പോള്‍ ലോകവും സമൃദ്ധമാകും. ഇന്ത്യയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് ആ രീതിയിലുള്ളതാണ്. അത് മെച്ചപ്പെട്ട ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബാങ്കോക്കില്‍ ആദിത്യ ബിര്‍ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗോള്‍ഡന്‍ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം.

