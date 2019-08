ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച പാക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജൂലൈ 31 നും ആഗസ്റ്റ് 1നുമായി ജമ്മു കശ്മീരിലെ കേരാന്‍ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍ദേശത്തോട്‌ പാകിസ്താന്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

വെള്ള കൊടിയുമായി വന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാം എന്ന നിര്‍ദേശമാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്താന് മുന്നില്‍ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 'എസ്.എസ്.ജി കമാന്‍ഡോകളോ' അല്ലെങ്കില്‍ തീവ്രവാദികളോ ആയുള്ള നാല് പേര്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തങ്ങളുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സമാനമായ അഞ്ചോളം നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്താന്റെ എസ്.എസ്.ജി കമാന്‍ഡോകളും ഇതിന് പുറകിലുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാകിസ്താന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പീരങ്കികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ബൊഫേഴ്‌സ് 15 എം.എം തോക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി. വളരെ ചുരുക്കം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഇന്ത്യ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളില്‍ ബൊഫേഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളു.

content highlights: India offers Pakistan to take back bodies of intruders killed in LOC