ചണ്ഡിഗഢ്: ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെയും എതിര്‍ക്കുന്നവരെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തുടച്ചുമാറ്റുമെന്ന് ഹരിയാണയിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ ലീലാ റാം ഗുര്‍ജാര്‍. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെയോ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയോ അല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് കെയ്ഥലില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലീങ്ങളെ രാജ്യം വിട്ടുപോകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതെന്നാണ് മുസ്ലീങ്ങള്‍ കരുതുന്നതെങ്കില്‍ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും ഇതിന് പിറകിലില്ലെന്ന് ഞാന്‍ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ അനധികൃതമായി രാജ്യത്തെത്തിയവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും.

ഇത് മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെയോ, ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിന്റേയോ, ഗാന്ധിയുടെയോ ഇന്ത്യയല്ല, നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിതിഷായുടെയും ഇന്ത്യയാണെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എതിരായി എന്തെങ്കിലും അടയാളം കിട്ടിയാല്‍ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളില്‍ അവരെ ഞങ്ങള്‍ തുടച്ചുമാറ്റും. - ഗുര്‍ജാര്‍ പറഞ്ഞു.

