ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്നുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യത്തിന് ഓപ്പറേഷന്‍ ദേവി ശക്തി എന്ന പേര് നൽകി ഇന്ത്യ. ഇതുവരെ 800 ആളുകളെയാണ് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിച്ചത്.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍ ആണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ന് 78 പേരെ കൂടി ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്ന് നാട്ടില്‍ എത്തിച്ചു. അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് താജികിസ്താനില്‍ എത്തിച്ച 78 പേരെയാണ് വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ചത്.

78 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തില്‍ 25 ഇന്ത്യക്കാരും അഫ്ഗാനിലെ സിഖ് വംശജരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി, സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ തിരിച്ചെത്തിയവരെ സ്വീകരിക്കാന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. താലിബാന്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ പൗരന്‍മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

Op Devi Shakti continues.



78 evacuees from Kabul arrive via Dushanbe.



Salute @IAF_MCC, @AirIndiain and #TeamMEA for their untiring efforts. #DeviShakti — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 24, 2021

Content Highlights: India names its mission of evacuating citizens from Afghanistan