ഭുവനേശ്വര്‍ : നികുതിദായകന് ഇപ്പോള്‍ നികുതി റീഫണ്ടിനായി വര്‍ഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഒഡീഷ കട്ടക്കിലെ ഇന്‍കം ടാക്‌സ് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ (ഐടിടി) ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വീഡിയോകോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം.

നികുതിദായകന് ഇപ്പോള്‍ നികുതി റീഫണ്ടിനായി വര്‍ഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. നികുതി ഭീകരതയില്‍ നിന്ന് നികുതി സുതാര്യതയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

"അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് നികുതി അടക്കേണ്ടതില്ലെന്നത് താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ളവരെ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കോര്‍പ്പറേറ്റ് നികുതിയുടെ കാര്യത്തിലും ചരിത്രപരമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി", പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നികുതി ദായകരുടെ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ആ തരത്തില്‍ നികുതി സമ്പ്രദായത്തില്‍ വിശ്വാസ്യതയുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാജ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്, ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക് എന്നിവരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

