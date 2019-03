ന്യൂഡല്‍ഹി: വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇനിയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യം കാണില്ലെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ അശോക് ഗഹ്‌ലോത്ത്. രാജ്യം പിന്നീട് ചൈനയുടേയും റഷ്യയുടേയും പാതയിലായിരിക്കും നീങ്ങുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇന്ന് രാജ്യവും ജനാധിപത്യവും മോദിക്ക് കീഴില്‍ അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. ഇനിയും അധികാരത്തിലെത്താന്‍ മോദി എന്തും ചെയ്യും. വേണ്ടി വന്നാല്‍ ലക്ഷ്യം നേടാനായി പാകിസ്താനുമായി യുദ്ധത്തിനും അദ്ദേഹം തയാറാവും"- ഗഹ്‌ലോത്ത് പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഏപ്രില്‍ പതിനൊന്നിന് കോണ്‍ഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരാനിരിക്കെയാണ് പ്രസ്താവനകളിലൂടേയുള്ള ഇരുപാര്‍ട്ടികളുടേയും യുദ്ധം.

"ജനങ്ങള്‍ വീണ്ടും മോദിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍, അതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. പിന്നീട് ചൈനയോ റഷ്യയോ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യവും. പാര്‍ട്ടി നിയമം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അധികാരം കൈമാറുക. പ്രധാനമന്ത്രിയേയും രാഷ്ട്രപ്രതിയേയുമെല്ലാം അവരാകും തീരുമാനിക്കുക".-വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐ യോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗഹ്‌ലോത്ത്.

"ഈ മനുഷ്യന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കുന്നതിനായി എന്തും ചെയ്യും. ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിപാകിസ്താനുമായി യുദ്ധത്തിനും തയാറാകും. അത് നല്ലതല്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പും ശേഷവും വിജയിക്കുന്നതിനായി ഏതുവരേ പോകാനും അദ്ദേഹം തയാറാകും. ചുരുക്കത്തില്‍ അമിത് ഷായ്ക്കുപോലും അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസില്‍ എന്താണെന്ന്"- ഗഹ്‌ലോത്ത് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: India may not have elections if Modi re elected may go China way Says Ashok Gehlot