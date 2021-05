ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫൈസര്‍, മൊഡേണ വാക്‌സിനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യക്ക് ദീര്‍ഘകാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രണ്ടു വാക്‌സിനുകളുടേയും 2023 വരെയുളള ബുക്കിങ് പൂര്‍ണമായതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുതലാണ് ഫൈസര്‍, മൊഡേണ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചത്. 2023 വരെയുളള ഓര്‍ഡറുകള്‍ ഇതിനകം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാക്‌സിന്‍ ബുക്ക് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ വളരെ പിറകിലാണ്. മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ മറ്റുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് സാധിക്കൂ.

ഇന്ത്യയുടെ ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററിന് കീഴിലുളള വിദഗ്ധസംഘം ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതോടെ ഫൈസര്‍ തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാംതരംഗത്തില്‍ രാജ്യത്ത് കേസുകള്‍ കുതിച്ചുയര്‍ന്നതോടെ വിദേശ വാക്‌സിനുകളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച നയം കേന്ദ്രം മാറ്റിയിരുന്നു. യുകെ, യുഎസ്, ഇയു എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ച, ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ പട്ടികയിലുളള വാക്‌സിന് രാജ്യത്ത് രണ്ടും മൂന്നുംഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലുകള്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു അത്.

നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം ഉദാരമായ നയം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും മൊഡേണയോ, ഫൈസറോ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയുമായി യാതൊരു കരാറിലും ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഫൈസര്‍, മൊഡേണ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കളുമായി കേന്ദ്രതലത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'മിക്കപ്പോഴും ഫൈസറിന്റെയും മൊഡേണയുടെയും ബുക്കിങ് പൂര്‍ണമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് എത്രഡോസ് അവര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ കഴിയുമെന്നത് അവരുടെ ഉല്പാദനത്തില്‍ മിച്ചം വരുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവര്‍ ഇന്ത്യൻ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചുവരും. അവര്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഡോസുകള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കും.' ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ വില്‍ക്കുന്നതിന് ഫൈസര്‍ വിസമ്മതിച്ചതായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രവുമായി മാത്രമേ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തൂവെന്ന് ഫൈസര്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതായാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞത്.

