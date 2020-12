ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രിട്ടണില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക് നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി. നിയന്ത്രണം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കുള്ളതാവുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള മറ്റ് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

I foresee a short extension on this temporary suspension. I don't see the extension to be long or indefinite: Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri on the temporary suspension of flights from the United Kingdom due to new variant of coronavirus pic.twitter.com/j4Xsl1G40m