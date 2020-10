ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനം സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിര്‍മിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയ്‌റോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡാണ് യുദ്ധവിമാനം നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ നിര്‍മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

ഡിആഅര്‍ഡിഒ, എച്ച്.എ.എല്‍ എന്നീ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിയെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതാകും പദ്ധതി. സ്വകാര്യ പങ്കാളിക്ക് 50 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാകും പുതിയ കമ്പനി വരിക.

സ്വകാര്യ പങ്കാളി 2,500 മുതല്‍ 3000 കോടി വരെ സംയുക്ത സംരഭത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എക്കണോമിക് ടൈംസിനോട് എച്ച്.എ.എല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍. മാധവന്‍. പറയുന്നു.

പുതിയ സംരംഭത്തിനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ എച്ച്.എ.എല്‍ നല്‍കും. നാസിക്കിലെ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങള്‍ സംയുക്ത സംരഭത്തിന് നല്‍കിയേക്കും. 2028 ഓടെ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

Courtesy: Economic Times

