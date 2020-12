ചെന്നൈ: അത്യാധുനിക വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സി.എം.എസ്. -01 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയില്‍നിന്ന് പി.എസ്.എല്‍.വി. റോക്കറ്റില്‍ വൈകുന്നേരം 3.41-നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

വിക്ഷേപണത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ ഉപഗ്രഹം റോക്കറ്റില്‍നിന്ന് വേര്‍പെട്ടുവെന്നും സി.എം.എസ്.-01 ഓര്‍ബിറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ചുവെന്നും ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ 42-ാമത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് സി.എം.എസ്.-01.

