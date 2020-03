ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടമായ സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിലേക്ക് രാജ്യം പ്രവേശിച്ചുവെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആര്‍)

ആളുകള്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കാതെ ഞങ്ങള്‍ സാഹചര്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയില്‍ വ്യാഖാനിക്കില്ല. ഐസിഎംആറിലെ ഇന്ത്യാസ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ബോഡിയിലെ മുതിര്‍ന്ന ഓഫീസറായ ഡോ.ആര്‍ ഗംഗ കേത്കര്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ ആവശ്യത്തിന് പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും കിറ്റുകളും ഉണ്ട്. വൈറസ് ബാധയുടെ അളവില്‍ അമിതമായ വര്‍ധനവുണ്ടായാല്‍ പോലും സാഹചര്യത്തെ നേരിടാന്‍ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ഐസിഎംആര്‍ അറിയിച്ചു.

ലാബുകളില്‍ നിലവിലുള്ള സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലക്ഷംപേരെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ശേഷിക്ക് പുറമേ, പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ വഴി അഞ്ചുലക്ഷം പേരെ കൂടി പരിശോധിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ-പൊതുസംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്താനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ ശേഷിയെ കുറിച്ച് ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഡോ.ഗംഗ കേത്കര്‍ പറഞ്ഞു. തിരക്കുപിടിച്ച് എല്ലാവരുടെയും സ്രവങ്ങള്‍ എടുത്തുപരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. നിലവിലുളള 12,000 പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളില്‍ വെറും 30ശതമാനം മാത്രമേ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അതേ കുറിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ച പ്രാരംഭഘട്ടത്തില്‍ പറയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

മറ്റുരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തപ്പോള്‍ തന്നെ നാം ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ നല്ല ഫലം കുട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.

Content Highlights:India is not in stage 3 of Covid 19 - ICMR