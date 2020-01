ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ രണ്ടാമതൊരു വിഭജനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ കൊച്ചുമകനും ബിജെപി ബംഗാള്‍ ഘടകം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ചന്ദ്രകുമാര്‍ ബോസ്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പേരെടുത്തു പരാമര്‍ശിക്കാതെയായിരുന്നു ചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

'ഇന്ന് രാജ്യം തകര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാന്‍ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമുദായങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇന്ന് യാതൊരു ഐക്യവുമില്ല.' പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

എന്റെ മുത്തച്ഛനെ പോലുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയെ അതിന്റെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. നേതാജിയെ മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യം ഭിന്നിക്കപ്പെടും, വീണ്ടും വിഭജനം ഉണ്ടാകും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദമോദിക്ക് നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ഇത്.' ചന്ദ്രകുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിനമാണ്.

സിഎഎയില്‍ മുസ്ലീങ്ങളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദ്രകുമാര്‍ നേരത്തെ വാദമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ നിന്നുതന്നെയുള്ള ഇത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കാനോ പരിഗണിക്കാനോ അമിത് ഷാ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

Content Highlights: India is moving towards second partition: Chandrakumar Bose