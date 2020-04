ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഏറ്റവും കര്‍ശനമായ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ മുന്‍നിരയിലെന്ന് ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ നേരിടുന്നതിനായി ലോകത്തെ 73 രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയ നടപടികളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് പഠനം നടന്നിരിക്കുന്നത്.

ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ബ്ളാവട്നിക് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഗവണ്‍മെന്റിലെ ഗവേഷകര്‍ തയ്യാറാക്കിയ 'ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് കോവിഡ് -19 ഗവണ്‍മെന്റ് റെസ്‌പോണ്‍സ് ട്രാക്കര്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍ഡെക്‌സ് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മികച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗണിന് മാത്രം കോവിഡിനെ 100 ശതമാനം തടഞ്ഞു നിർത്താനാവില്ലെന്നും വൈറസ് പരിശോധനയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിലും മികച്ച പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകളെ വ്യാപകമായി പരിശോധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ മെച്ചം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഈ രീതി ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരെ മാത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇന്ത്യയുടെ കുറവായും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം ഇസ്രായേല്‍, മൗറീഷ്യസ്, ന്യൂസിലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും 100 മാര്‍ക്ക് നേടിയ പട്ടികയിലാണുള്ളത്. വെറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് ഗവേഷണ സംഘം മുന്നോട്ടുവെച്ച മിക്ക നടപടികളും ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അതേസമയം ഈ നടപടികള്‍ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താന്‍ സമയമായിട്ടില്ല. പാളിച്ചകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. വൈറസ് വ്യാപനം, തീരുമാനങ്ങള്‍, തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയ സമയം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകവിഭാഗം മേധാവി ടോബി ഫിലിപ്‌സ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ഇന്ത്യയില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ആണ്. ഇതിന്റെ ഫലം അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചകളിലാവും പ്രതിഫലിക്കുക. അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

