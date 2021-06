ന്യൂഡല്‍ഹി: മൈനസ് 15 മുതല്‍ മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ കുറഞ്ഞ താപനില ആവശ്യമുള്ള വാക്‌സിനുകള്‍ സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷി രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. നിശ്ചിത താപനിലയില്‍ വാക്‌സിനുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന 29,000 ത്തിലധികം കോള്‍ഡ് ചെയിന്‍ പോയിന്റുകള്‍ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സിന്‍ എന്നീ വാക്‌സിനിനുകള്‍ രണ്ട് മുതല്‍ എട്ട് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ താപനിലയില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് സമയത്ത് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഭാവിയില്‍ മറ്റ് കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ എത്തുമ്പോള്‍ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയില്‍ മാറ്റം വരാമെന്നും അത്തരം വാക്‌സിനുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മൈനസ് 15 മുതല്‍ മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വരെയുള്ള കുറഞ്ഞ താപനില ആവശ്യമുള്ള വാക്‌സിനുകള്‍ സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷി രാജ്യത്തിനുണ്ട്. സ്പുട്‌നിക് വി വാക്‌സിന് മൈനസ് 18 ഡിഗ്രിയില്‍ സംഭരണം ആവശ്യമാണെന്നും കേന്ദ്രം സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.

നിശ്ചിത താപനിലയില്‍ വാക്‌സിനുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന 29,000 ത്തിലധികം കോള്‍ഡ് ചെയിന്‍ പോയിന്റുകള്‍ (സിസിപി) സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഉണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഇതില്‍ ദേശീയതലത്തിലെ നാലെണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരാണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.

37 സംസ്ഥാന വാക്‌സിന്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, 114 പ്രാദേശിക വാക്‌സിന്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, 723 ജില്ലാ വാക്‌സിന്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, 28,268 ഉപജില്ലാ വാക്‌സിന്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ എന്നിവയുണ്ട്. സാര്‍വത്രിക രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതിയും കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്റേയും ആവശ്യകത അടിസ്ഥാനമാക്കി, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും കോള്‍ഡ് ചെയിന്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശേഖരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.

