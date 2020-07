ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ യു.എസ്. കമ്പനികളെ ക്ഷണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്ന തുറന്ന സമീപനമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് 2000 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസ്- ഇന്ത്യ ബിസിനസ്സ് കൗണ്‍സില്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, പ്രതിരോധം, ഊര്‍ജം, കാര്‍ഷികം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് യു.എസ്. കമ്പനികളെ മോദി ക്ഷണിച്ചത്.

"ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനു കാരണം തുറന്ന മനസ്സും അവസരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ്", പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ അവസരങ്ങളുടെ രാജ്യമായി ഉയര്‍ന്നുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നഗരങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേതിനെക്കാള്‍ ആദ്യമായി കൂടിയെന്നത് ഇതിനുദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതല്‍ തുറന്നതും പരിഷ്‌കാരത്തിലൂന്നിയുള്ളതുമാക്കാന്‍ ആറുവര്‍ഷമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ്സ് റാങ്കിങ്ങില്‍ 14 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി 63ാം സ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ഇന്ത്യയെത്തിയിരുന്നു. വ്യാപാരം ചെയ്യാന്‍ സൗകര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. 50ാമതെത്തുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ നിലവില്‍ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്‌.

"എല്ലാ വര്‍ഷവും വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലും നാം പുതിയ റെക്കോഡുകള്‍ ഭേദിക്കുകയാണ്. 2019-20ല്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം 7400 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷത്തേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 20 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനയാണുണ്ടായത്", പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

