ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ലോകരാജ്യങ്ങള്‍. അമേരിക്കയില്‍നിന്നുള്ള സഹായവുമായി ആദ്യവിമാനം ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തി.

20 ദശലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക നേരത്തെ തന്നെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ 18 ദശലക്ഷം കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളും അമേരിക്ക കൈമാറും. മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജപ്പാനും ഇന്ത്യക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 300 വീതം ഓക്‌സിജന്‍ കോണ്‍സെന്‍ട്രേറ്ററുകളും വെന്റിലേറ്ററുകളും ജപ്പാന്‍ കൈമാറുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു.എ.ഇയില്‍നിന്ന് ഏകദേശം 450 ബിപാപ്‌സുകളും 157 വെന്റിലേറ്ററുകളും മരുന്നുകളും ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ വരുംദിവസങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് സഹായം നല്‍കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

വിദേശസഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന നയത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൈനയില്‍നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധമായത്. അതേസമയം രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ സമ്പൂര്‍ണയോഗം ഡല്‍ഹിയില്‍ അല്‍പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.

മേയ് ഒന്നു മുതല്‍ 18-45 വയസ്സിനിടയിലുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് സാധ്യമാകില്ലെന്നാണ് പൊതുവില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരം. രാജ്യത്ത് വാക്‌സിന്‍ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണിത്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബിഹാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ സമ്പൂര്‍ണ യോഗം ചേരുന്നത്.

എട്ടോളം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം തീവ്രമാണെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. പത്തുശതമാനത്തില്‍ അധികം പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുള്ള ജില്ലകളില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. മേയ് 31-വരെ ഇത്തരത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരണം. 60 ശതമാനത്തോളം ഐ.സി.യു. കിടക്കകള്‍ ഉപയോഗിച്ച ജില്ലകള്‍ക്കും ഈ നിര്‍ദേശം ബാധകമാണ്. ആളുകള്‍ കൂട്ടംചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വിദ്യാലയങ്ങളിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളിലും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രലായം നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

