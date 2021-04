ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 14 കോടിയിലധികം കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ നല്‍കിയ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. വെറും 99 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് രാജ്യം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്താകമാനം ഇതുവരെ 14,09,16,417 വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ നല്‍കിയെന്ന് താല്‍ക്കാലിക റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇതില്‍ ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ച 92,90,528 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും 1,19,50,251 മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 59,95,634 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും 62,90,491 മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകരും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് വാസ്‌കിനും സ്വീകരിച്ചു. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരില്‍ 4,96,55,753 പേര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസും 77,19,730 പേര്‍ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോസും ലഭിച്ചു. 45 നും 60 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 4,76,83,792 പേര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനും 23,30,238 പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസും സ്വീകരിച്ചു.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് 25 ലക്ഷത്തിലധികം വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകളാണ് നല്‍കിയത്. മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, കര്‍ണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, കേരളം എന്നീ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നല്‍കിയ ആകെ ഡോസിന്റെ 58.83 ശതമാനവും നല്‍കിയത്.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കുത്തിവയ്പ് നല്‍കിക്കൊണ്ട് ജനുവരി 16 നാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി വാക്‌സിനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പ് ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ ആരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് ഘട്ടമായി 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും 45 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാനാരംഭിച്ചു. മെയ് 1 മുതല്‍ രാജ്യത്ത് 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കി തുടങ്ങും.

