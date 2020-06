ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസിനൊപ്പം രാജ്യം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്‌ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രതിസന്ധികളെ ഒരവസരമാക്കി മാറ്റാന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. കൊറോണയുടെ ഘട്ടത്തില്‍ ഇതൊരു വഴിത്തിരിവായെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ ചേംബര്‍ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ 95-ാമത് വാര്‍ഷിക പ്ലീനറി സെഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ലോകം മുഴുവന്‍ കൊറോണവൈറസിനെ നേരിടുന്നു. ഇന്ത്യയും പോരാടുന്നു. മറ്റു നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും നിലനില്‍ക്കുന്നു. പ്രളയം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, വെട്ടുകിളി ശല്യം, ചെറിയ ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങള്‍, അസം എണ്ണപാടങ്ങളിലെ തീ തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളും നാം നേരിടുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ 5-6 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തിന്റെ നയത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും പരമപ്രധാനമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി ഇത് എങ്ങനെ വേഗത്തിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാഠം നല്‍കി. ഈ പാഠത്തില്‍ നിന്നാണ് സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ കാമ്പയിന്‍.

നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാത നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നു. പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കണം. വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നവരാകും പുതിയ കാലത്തെ നിര്‍ണയിക്കുക' മോദി പറഞ്ഞു.

പ്രാദേശിക ഉത്പാദന ബിസിനസുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോക്കലിനായി വാചലനാകാനുള്ള സമയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള ലോകത്ത് ഇന്ത്യ ആത്മ നിര്‍ഭരമാകേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും പ്രാദേശിക ഉത്പാദനത്തിലും ബിസിനസിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

ഈ സമയത്ത് നമ്മള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ 'കമാന്‍ഡ് ആന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോളില്‍' നിന്ന് മാറ്റി 'പ്ലഗ് ആന്‍ഡ് പ്ലേ'യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. യാഥാസ്ഥിതിക സമീപനത്തിന്റെ സമയമല്ല ഇത്. ധീരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കും ധീരമായ നിക്ഷേപത്തിനുമുള്ള സമയമാണിത്. ആഗോളതലത്തില്‍ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല തയ്യാറാക്കാനുള്ള സമയമാണിതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

