ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം അടക്കമുള്ളവയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കശ്മീര്‍ വിഷയം നേരിട്ട് പ്രതിപാദിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്താനെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കശ്മീര്‍ വിഷയത്തിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

'അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ ശക്തവും സുസ്ഥിരവും ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ളതുമായ സര്‍ക്കാര്‍ വരനാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും വിശ്വസിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത് എന്നുതന്നെയാണ്‌' - റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിര്‍ പുതിനൊപ്പം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ മോദി പറഞ്ഞു.

കശ്മീര്‍ വിഷയം രാജ്യാന്തര വേദികളില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള വ്യാപക ശ്രമങ്ങള്‍ പാകിസ്താന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ വിഷയത്തില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയില്‍ മോദി ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് റഷ്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിളെല്ലാം ഇന്ത്യയും റഷ്യയും പരസ്പരം സഹകരിക്കുമെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങള്‍ കേവലം പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ വിഷയങ്ങളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായാണ് മോദി റഷ്യയിലെത്തിയത്. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഇന്ധനം, ഗ്യാസ്, ആണവോര്‍ജം, പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ റഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

