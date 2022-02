ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ കുറവ് തുടരുമ്പോഴും പ്രതിദിന മരണനിരക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വന്‍ വര്‍ധന. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1192 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 871 മരണങ്ങളായിരുന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയെത്തി. മണിക്കൂറിനിടെ 1.67,059 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

2,54,076 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 17,43,059 സജീവ കേസുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തുള്ളത്. പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 11.69 ശതമാനമാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 1,66,68,48,204 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

