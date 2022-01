ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2.38 ലക്ഷം പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 14.43 ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

2,38,018 പേര്‍ക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായും 1,57,421 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 310 മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ 17,36,628 സജീവ രോഗികളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. അതേസമയം 8,891 പേര്‍ക്കാണ് ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിങ്കളാഴ്ചത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് 8.31 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

