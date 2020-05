ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 37,336 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 2000ല്‍ അധികം കേസുകളും 71 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

2,293 കേസുകളാണ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു ദിവസം രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1218 ആയി. 26,167 സജീവ കേസുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 9950 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

കൊറോണ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം 11506 കേസുകളുണ്ട്‌. 1879 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായപ്പോള്‍ 485 പേര്‍ മരിച്ചു.

ഗുജറാത്തില്‍ 4721 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥരീകരിച്ചു. 735 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായപ്പോള്‍, 236 പേര്‍ മരിച്ചു. ഡല്‍ഹി -3738 മധ്യപ്രദേശ് -2719, രാജസ്ഥാന്‍ - 2666, തമിഴ്നാട് - 2526 എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകള്‍.

Content Highlights: India Covid-19: Coronavirus cases in India go up to 37,336, death toll at 1,218