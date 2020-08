ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ നടത്തിയത് 9,18,470 കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍. ഒരുദിവസം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കോവിഡ് പരിശോധനാ കണക്കാണിത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ആകെ കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ 3.26 കോടിയായെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് ടെസ്റ്റ് പെര്‍ മില്യണ്‍ കണക്ക് ഉയര്‍ന്ന് തന്നെ തുടരുകയാണെന്നും ഇന്നിത് 23,668 ആണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 21 ലക്ഷമായെന്നും രോഗമുക്തി നിരക്ക് 74 ശതമാനത്തിനടുത്തെത്തിയെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വര്‍ധനവാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് 73.18 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തിയത്. 1.92 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്കെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷം പരിശോധനകളാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൃത്യമായ പരിശോധന കോവിഡ് കേസുകളെ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇത് വഴി മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഗവണ്‍മെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പരിശോധനകള്‍ ഉയര്‍ന്നതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളും ഉയര്‍ന്നു. ഇന്ന് 69,652 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രതിദിനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കോവിഡ് കണക്കാണിത്. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 28,36,926 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

Content Highlights: India conducts records number of Covid-19 tests in 24 hours, recoveries near 21 lakh-mark