ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യാ-ചൈനാ സംയുക്തസൈനികാഭ്യാസം ചൊവ്വാഴ്ച്ച തുടങ്ങും. ഒരു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്തസൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്നത്.

ഏഴാമത് ഇന്ത്യാ ചൈന സംയുക്തസൈനികാഭ്യാസമാണ് ഇത്തവണത്തേത്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും നൂറു വീതം സെനിക ട്രൂപ്പുകളാണ് പങ്കെടുക്കുക. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'കയ്യോട് കൈ ചേര്‍ത്ത്' (ഹാന്‍ഡ് ഇന്‍ ഹാന്‍ഡ്) എന്ന സെനികപരിശീലനം നടത്തുന്നത്.

ദോക് ലാം വിഷയത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ മൂലമാണ് ഒരു വര്‍ഷമായി സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം മുടങ്ങിയത്. 2017-ല്‍ 73 ദിവസത്തോളമാണ് ദോക് ലാം സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ നിലനിന്നത്.

ഡിസംബര്‍ 11ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംയുക്തപരിശീലനം ഡിസംബര്‍ 23നാണ് അവസാനിക്കുക.

content highlights: India, China to resume military drills after one year gap, India- China relation, India-China military drills