ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി.രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഈ വിഷയത്തില്‍ തുടരുന്ന മൗനം അനിശ്ചിതത്വത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലഡാക്കിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യവും ചൈനയുമായുളള സംഘര്‍ഷവും ഗൗരവമേറിയ ദേശീയ ആശങ്കയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയകറ്റണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

'ചൈനയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തുടരുന്ന നിശബ്ദത ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ വലിയ ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്കും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്കും ആക്കംക്കൂട്ടുന്നതാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യയോട് കൃത്യമായി പറയണം.' രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The Government’s silence about the border situation with China is fueling massive speculation and uncertainty at a time of crisis.



GOI must come clean and tell India exactly what’s happening.



