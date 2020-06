ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക കരുത്ത് ചൈനയെ മറികടക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണോ, നമ്മളേക്കാള്‍ ആയുധ വൈവിധ്യങ്ങളില്‍ അവര്‍ മുന്നിലല്ലേ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ സമീപകാലത്ത് ശക്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിലേക്ക് നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍.

ഭാവിയില്‍ ഇന്ത്യ- ചൈന സംഘര്‍ഷം നിയന്ത്രിത യുദ്ധമോ പൂര്‍ണ യുദ്ധമോ ആയി മാറിയേക്കാമെന്ന ആശങ്കള്‍ നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ ഏഷ്യയിലെ സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക- സൈനിക ശക്തിയായ ചൈനയേക്കാള്‍ ഒന്നുകൊണ്ടും പിന്നിലല്ല ഇന്ത്യ. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാന്‍ പോകുന്ന നവീന ആയുധങ്ങള്‍ ചൈനയെ വിറപ്പിക്കാന്‍ പോരുന്നവയാണ്.

എസ്-400 മിസൈല്‍ സംവിധാനം

അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധ ഭീഷണിയേപ്പോലും വകവെക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായി എസ്-400 മിസൈല്‍ സംവിധാനം വാങ്ങാനുള്ള കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത്. മിസൈല്‍- വ്യോമ ആക്രമണങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനും 400 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്താനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് എസ്-400. ശബ്ദത്തിന്റെ 14 മടങ്ങ് വേഗതയിലാണ് ഇത് ശത്രുവിന്റെ മിസൈലുകളേയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളേയും ആക്രമിക്കുക.

ഒരേസമയം 80 ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി ഇതിനുണ്ട്. 160 ഭൂതല- വ്യോമ മിസൈലുകളാണ് ഒരു എസ്-400 സംവിധാനത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. റഡാറുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെല്‍ത്ത് സംവിധാനമുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളേപ്പോലും ഇവയ്ക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. 600 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെനിന്നുതന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വരവ് തിരിച്ചറിയാനും ഇവയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കും.

മാത്രമല്ല ശത്രുവിന്റ ഭൂമിയിലുള്ള അഞ്ചു മീറ്റര്‍ വരെ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും കൃത്യമായി ആക്രമണം നടത്താനും മിസൈലിന് സാധിക്കും. നിലവില്‍ ചൈന ഈ മിസൈല്‍ സംവിധാനം സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയുടെ നിയന്ത്രണം വരുന്ന വെസ്‌റ്റേണ്‍ തീയേറ്റര്‍ കമാന്‍ഡിന് കീഴില്‍ രണ്ട് എസ്-400 മിസൈല്‍ സംവിധാനം ചൈന വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനാല്‍ റഷ്യയില്‍നിന്ന് ആയുധം വളരെ വേഗത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സുഖോയ്-30എംകെഐ- വിമാനങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധവിമാന ശേഖരത്തിലുള്ള ആയുധമാണ് റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത നാലാം തലമുറ സുഖോയ്-30 എം.കെ.ഐ. യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍. ഇതിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച അത്യാധുനിക വേരിയന്റുകള്‍ വാങ്ങാനാണ് വ്യോമസേനയുടെ പദ്ധതി. നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവയ്ക്ക് ചൈനയുടെ ജെ-16, ഇനിയും സേനയുടെ ഭാഗമായി തീര്‍ന്നിട്ടില്ലാത്ത ജെ-11ഡി എന്നിവയുമായി വലിയ അന്തരമുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച 4++ വേരിയന്റുകള്‍ വാങ്ങാനാണ് പദ്ധതി.

എഞ്ചിന്‍, റഡാര്‍, ആയുസ്, ഡിജിറ്റല്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ സിസ്റ്റം എന്നിവയില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ വെരിയന്റുകള്‍ക്കുള്ളത്. 4++ വേരിയന്റില്‍ പുതിയ കരുത്തേറിയ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം അത്യാധുനിക റഡാറും ചേരുമ്പോള്‍ സുഖോയ് 30എംകെഐ കൂടുതല്‍ അപകടകാരിയായി മാറും.

സുഖോയ്- 57, മിഗ്-35

ചൈനയുടെ ഭീഷണികളെ മറികടക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ മറ്റൊരു റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത യുദ്ധവിമാനമാണ് സുഖോയ്-57. ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈലുകള്‍ വരെ വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ മിസൈല്‍. ചൈനയുടെ ജെ-16,ജെ-20 വിമാനങ്ങളേക്കാള്‍ മികച്ചതാണ് അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമായ സുഖോയ്-57. റഡാറുകളെ കബളിപ്പിക്കാനുതകുന്ന സ്റ്റെല്‍ത്ത് സംവിധാനം, ശക്തിയേറിയ എഞ്ചിന്‍, മികച്ച റഡാര്‍ എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളില്‍ ചിലതാണ്.

മിഗ്-35 വിമാനവും അതിശക്തമായ ആയുധമാണ്. പി.എല്‍-15, ആര്‍-37എം എന്നീ മിസൈലുകള്‍ വഹിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് സമാനമായ മറ്റ് ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളേക്കാള്‍ പ്രഹരശേഷി കൂടുതലാണ്. ഈ വിമാനം ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സ് കൈമാറാമെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിഗ്-29 വിമാനങ്ങളേക്കാള്‍ ചെലവ് കുറവാണ് ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും വേണ്ടിവരിക.

ബ്രഹ്മോസ് ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈല്‍

ഇന്ത്യയുടെ വജ്രായുധങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പര്‍സോണിക് മിസൈല്‍. ഇതിന്റെ ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് പതിപ്പാണ് വരാന്‍ പോകുന്നത്. നിലവിലുള്ള മിസൈലിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ദൂരം പോകാന്‍ കഴിയുന്നതും ശത്രുവിന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളേയും ടാങ്കര്‍ വിമാനങ്ങളേയും കണ്ണിമ ചിമ്മുന്ന വേഗതയില്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതുമായ പതിപ്പാണ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 60 കിലോയോളം വരുന്ന പോര്‍മുന വഹിക്കാന്‍ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ത്യ- റഷ്യ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ബ്രഹ്മോസ്.

ടി-14 അര്‍മാത, ടി-90എം യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍

കരയുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിനിര്‍ണയിക്കുന്നത് ടാങ്കുകളുടെ വിന്യാസവും അതിന്റെ തന്ത്രപരമായ ഉപയോഗവുമാണ്. തദ്ദേശീയമായ അര്‍ജുന്‍ ടാങ്കുകളുടെ വികസനം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപോകാത്തതിനാലാണ് റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത ടി-14 ടാങ്കുകളില്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ റഷ്യന്‍ മിലിട്ടറിക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുള്ളത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവ നല്‍കുന്നതില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ അത്യാധുനിക സവിശേഷതകള്‍ ആയുധങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമായ സെന്‍സറുകള്‍ എന്നിവ ചൈനീസ് ടാങ്കുകളേക്കാള്‍ മികച്ചവയാണ്. താഴ്ന്നുപറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളെ അടക്കം വെടിവെച്ചിടാന്‍ ഇതിന് സാധിക്കും.

ഇതിന് പുറമേ റഷ്യയുടെ ടി-90 ടാങ്കുകളും ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതിന്റെ മുന്‍ഗാമിയായ ടി-72 ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സേനയുടെ ഭാഗമാണ്. ടി-14 ടാങ്കുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിനിലടക്കം വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ മുന്‍ഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

