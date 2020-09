ചെന്നൈ: ഓക്സ്ഫഡ്- അസ്ട്രസെനകയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം നിര്‍ത്തിവെച്ച നടപടി അസാധാരണമല്ലെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്(ഐ.സി.എം.ആര്‍.) ഗവേഷണകേന്ദ്രം വൈറോളജി വിഭാഗം മുന്‍ മേധാവി ഡോ. ടി. ജേക്കബ് ജോണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ''ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ നടപടി ക്രമം മാത്രമാണ്. ഇംഗ്ളണ്ടില്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സംഭവവികാസം. ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ വാക്സിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാവാത്തിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണം നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.'' വെല്ലൂരിലെ വീട്ടില്‍നിന്നു മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമുമായി ടെലിഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോ. ജേക്കബ് ജോണ്‍.

ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ച ഒരു യുവതിക്ക് നാഡിവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ട്രാന്‍വെഴ്സ് മൈലൈറ്റിസ് എന്ന അസുഖം ബാധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണിതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വാക്സിന്‍ വികസനം നീണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇതു കാരണമാവുമോ?

അതിനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറവാണ്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ ഈ വാക്സിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതില്‍ ഒരാള്‍ക്കാണ് രോഗമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓരോ രാജ്യത്തും സ്വതന്ത്ര ഏജന്‍സിയുണ്ടാവും. ഡേറ്റ ആന്റ് സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിങ് ബോര്‍ഡ്(DSMB) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഏജന്‍സിയില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യന്‍സുമുണ്ടാവും. ഇവര്‍ക്കാര്‍ക്കും തന്നെ വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളുമായോ ഭരണകൂടവുമായോ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാവില്ല. ഏജന്‍സിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷ്പക്ഷതയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണിത്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്താണ് ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററി ഏജന്‍സി വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്.

വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാവുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്സിന്‍ നല്‍കാറില്ല. കുറെപ്പേര്‍ക്ക് നിരുപദ്രവകരമായ പ്ലാസിബൊ (placebo) ആണ് നല്‍കുക. യഥാര്‍ത്ഥ വാക്സിന്‍ ലഭിക്കുന്നവരെയും പ്ലാസിബൊ ലഭിക്കുന്നവരേയും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് വാക്സിന്‍ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുക. ആര്‍ക്കൊക്കെയാണ് പ്ലാസിബൊ കിട്ടുന്നതെന്ന് പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കോ ഇതില്‍ പങ്കാളികളാവുന്ന ആസ്പത്രികളിലെ മേധാവികള്‍ക്കോ അറിയാനാവില്ല. ഓരോ സ്വീകര്‍ത്താവിനും ഒരു കോഡുണ്ടായിരിക്കും. ഈ കോഡ് അടങ്ങിയ വിവരം ഡിഎസ്എംബിയിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും. ഈ വിവരമടങ്ങിയ ഫയല്‍ ചില അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഡിഎസ്എംബി ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയുള്ളു. ഇന്ത്യയില്‍ ചില വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായുണ്ടാക്കിയ ഡിഎസ്എംബികളില്‍ ഞാന്‍ അംഗമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും സ്വീകര്‍ത്താവിന് പാര്‍ശ്വഫലമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നാല്‍ രോഗം ബാധിച്ചയാളുടെ കെയ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഡി.എസ്.എം.ബി. പരിശോധിക്കും. രോഗം വന്നത് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ശക്തമായ സംശയമുണ്ടായാല്‍ സ്വീകര്‍ത്താക്കളുടെ വിവരമടങ്ങിയ ഫയല്‍ ഡിഎസ്എംബി ഡീകോഡ് ചെയ്യും. പ്ലാസിബൊ ആണോ ശരിക്കുള്ള വാക്സിന്‍ ആണോ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അപ്പോഴറിയാനാവും. പ്ലാസിബൊ ആണെങ്കില്‍ പരീക്ഷണം തുടരുന്നതിന് ഡി.എസ്.എം.ബി. അനുമതി നല്‍കും. ഇല്ലെങ്കില്‍ പരീക്ഷണം ഉടനെ തുടരാനാവില്ല. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡി.എസ്.എം.ബിയുടെ തീരുമാനമുണ്ടാവും.

ഇന്ത്യയില്‍ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം തുടരുമെന്ന നിലപാടാണ് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററി ഏജന്‍സി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പരീക്ഷണവും നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ?

വേണ്ടി വരില്ല. ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനില്‍ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രശ്‌നമുണ്ടായത്. ഒരു രാജ്യത്തെ പഠനം വെച്ചല്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വാക്സിന്‍ ഫലഫ്രദമാണോയെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ മാത്രം പഠനം നടത്തിയാല്‍ മതിയല്ലോ! നമ്മള്‍ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ വാക്സിന്‍ വൈറസില്‍ നിന്ന് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ്. ഒക്സ്ഫഡ് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് വാക്സിന് മേലുള്ള വിശ്വാസ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നീക്കം കൂടിയാണ്. റഷ്യയുടെയോ ഇതര രാജ്യങ്ങളുടെയോ വാക്സിന്‍ പോലെയല്ല കര്‍ശനവും കണിശവുമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ വാക്സിന്‍ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഓക്സ്ഫഡ് - അസ്ട്രസെനക ടീം ലോകത്തോട് പറയുകയാണ്.

കേരളത്തിലുള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വല്ലാതെ ആശങ്കാജനകമാണോ?

ഈ വര്‍ദ്ധന സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതില്‍ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മരണനിരക്ക് കൂടുന്നില്ലെന്നതാണ് നമ്മള്‍ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. ചൈനയിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലുമൊക്കൈ എത്തിയ ശേഷമാണ് വൈറസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. ഈ കാലത്തിനിടയില്‍ വൈറസിന് തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. തീവ്രത കുറഞ്ഞ വൈറസിനെയാവാം ചിലപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നേരിടുന്നത്. രോഗം പടരും പക്ഷേ, അതിന്റെ ഫലം മാരകമാവണമെന്നില്ല എന്നര്‍ത്ഥം. ഇത് തെളിയിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രീയ പഠനം ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ അങ്ങിനെയൊരു സാദ്ധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്നാണ് ഞാന്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ ഭരണകൂടം അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നയം രൂപവത്കരിക്കുക എന്നതാണ്. ആര്‍ക്ക് , എവിടെ, എങ്ങിനെ വാക്സിന്‍ നല്‍കണമെന്ന നയത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രൂപം നല്‍കണം. അപ്പോള്‍ പിന്നെ വാക്സിന്‍ ലഭ്യമായാല്‍ ഉടനെ തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ നമുക്കാവും. ഈ നയം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നയമാക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയും. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ടുപേര്‍ ഇപ്പോള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയില്‍ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥനാണ് സംഘടനയിലെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വേള്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് അസംബ്ളിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ നിലവില്‍ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷ് വര്‍ദ്ധനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നയം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്കാവും.

കൊറോണയെ പേടിയില്ലാത്തതുപോലെയാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ പെരുമാറുന്നത്. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ വ്യാപരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ?

മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാവരുത്. പൊതുവെ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക എന്നതായിരിക്കും. മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ ജിവികള്‍ക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ടാവും. മനുഷ്യനും ഈ ധാരണയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നത് അവന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അവള്‍ മാത്രം മരിക്കില്ല എന്നാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള ത്വരയാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയേക്കാള്‍ കൂടുതലായി മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മാവേലിക്കരക്കാരനുമായ അജിത് വര്‍ക്കിയുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. മരണത്തെ ഇങ്ങനെ നിരാകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യര്‍ ജീവിതത്തില്‍ മുന്നേറുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കും പൊതുവെ ആളുകള്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുക. തനിക്ക് കോവിഡ് വരില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ നിരാകരണമുണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണത്തില്‍ നിന്ന് നമ്മള്‍ പിന്നാക്കം പോവരുത്.

Content Highlights: India can continue trial with Oxford- Astrazeneca vaccine trial, says Virologist Dr. Jacob John