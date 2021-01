ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയില്‍ രണ്ടു കപ്പലുകളില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന 39 ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ക്ക് അടിയന്തര സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യ. വഷളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനുഷിക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം.

ഇന്ത്യന്‍ ബള്‍ക്ക് ചരക്ക് കപ്പല്‍ എംവി ജാഗ് ആനന്ദ് ജൂണ്‍ 13 മുതല്‍ ചൈനയിലെ ഹെബെയ് പ്രവിശ്യയിലെ ജിങ്ടാങ് തുറമുഖത്തിന് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതില്‍ 23 ഇന്ത്യന്‍ നാവികരുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ വാക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രിവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു കപ്പലായ എംവി അനസ്താസിയയില്‍ 16 ഇന്ത്യന്‍ നാവികരുണ്ട്. സെപ്റ്റംബര്‍ 20 മുതല്‍ ചൈനയിലെ കഫീഡിയന്‍ തുറമുഖത്തിന് സമീപമാണ് ഇത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും തങ്ങളുടെ ചരക്ക് ഇറക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കാലതാമസം കാരണം ക്രൂ അംഗങ്ങളില്‍ മാനസിക പിരിമുറുക്കം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും ശ്രിവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

ബെയ്ജിങ്, ഹെബെയ്, ടിയാന്‍ജിന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചൈനീസ് അധികൃതരുമായി ബെയ്ജിങിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ആശയവിനിമയം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ചൈനീസ് എംബസിയുമായും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം സംവദിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ മാനുഷികപരമായ സഹായം നല്‍കുമെന്ന്‌ തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായും ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. കപ്പലുകള്‍ ഡോക്ക് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങളെ മാറ്റാന്‍ അനുദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഈ വിഷയം പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തിപരമായി തന്നെ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു' വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് ക്രൂ അംഗങ്ങളെ മാറ്റാന്‍ ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ അനുവദിക്കാത്തതെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്.

Content Highlights: India Calls For Urgent Assistance For 39 Sailors Stranded In Chinese Waters