ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യാ- ചൈനാ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായ ലഡാക്കില്‍ കൂടുതല്‍ ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് സൈന്യം. പീരങ്കികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വലിയ ആയുധ സന്നാഹങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ലഡാക്കിലെ സംഘര്‍ഷ മേഖലകള്‍ക്ക് സമീപം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളിലേയും സേനകള്‍ തമ്മില്‍ മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം നിര്‍ണായകമാണ്.

അതേസമയം ലഡാക്കിന് സമീപം ചൈന വലിയ സൈനിക വിന്യാസമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2,500 സൈനികരെയും പീരങ്കികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളും ചൈന അവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ലഡാക്കില്‍ കരുത്ത് വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നയതന്ത്ര തലത്തില്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരു സേനകളും സൈനിക ശക്തി ഓരോ ദിവസങ്ങളായി വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ മേഖലയില്‍ വ്യോമസേന ആകാശ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പാംഗോങ് സൊ തടാകം, ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വര എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ചില മേഖലകളിലാണ് ഇരുസേനകളും മുഖാമുഖം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ താത്കാലിക നിര്‍മിതികളും ചൈനീസ് സൈന്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കങ്ങളെന്നാണ് സൈന്യത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.

എത്ര വലിയ സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടായാലും മേഖലയിലെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചൈനീസ് സൈന്യം പിന്മാറാതെ തങ്ങള്‍ ഒരുചുവടുപോലും പിന്നോട്ട് വെക്കില്ലെന്നാണ് സൈന്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 73 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ദോക്ലാം സംഘര്‍ഷത്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

Content Highlights: India bring in heavy equipment and weaponry to eastern Ladakh