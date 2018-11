ലഖ്നൗ: ഇന്ത്യ ആഗോളശക്തിയായി മാറിയത് ഭഗവാന്‍ രാമന്‍ കാരണമെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മന്ത്രി ലക്ഷ്മി നാരായണ്‍ ചൗധരി. അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കുന്നതിന് പൊതുവികാരം അനുകൂലമാമെന്നും നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതോടെ നഗരത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരോ രാജ്യത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനമോ പൊതുവികാരം മാനിച്ച് രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം എത്രയും വേഗത്തില്‍ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സാംസ്‌കാരിക, മത, ന്യൂനപക്ഷ, മുസ്ലിം വഖഫ്, ഹജ് വകുപ്പുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണാണ്.

മുഗള്‍, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തോ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വന്ന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഭരണകാലത്തോ അയോധ്യയുടെ വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയില്ലെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടായതെന്നും ലക്ഷ്മി നാരായണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ നഗരത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികളെത്തും. അയോധ്യയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ഇന്ത്യയെ ആഗോള മഹാശക്തിയാക്കി വളര്‍ത്തിയ മര്യാദ പുരോഷത്തമനില്‍ നിന്നും ആളുകള്‍ പഠിക്കണം - മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

