ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ രണ്ട് സുപ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറില്‍ ഉടന്‍ ഒപ്പുവെച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ സെക്യൂരിറ്റി അനക്ചര്‍ (ഐഎസ്എ), ബേസിക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ആന്‍ഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എഗ്രിമെന്റ് ഫോര്‍ ജിയോ സ്‌പേഷ്യല്‍ കോ ഓപ്പറേഷന്‍ ( ബിഇസിഎ) എന്നീ കരാറുകളാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കുക. ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 2+2 ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇതിനായുള്ള കാര്യങ്ങളും ചര്‍ച്ചയാകും. അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗണ്‍ ഐഎസ്എ കരാറിന്റെ കരട് രൂപം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനോട് ഇന്ത്യ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അടുത്ത 2+2 ചര്‍ച്ചയില്‍ കരാര്‍ സംബന്ധിച്ച ചട്ടക്കൂടുകള്‍ തയ്യാറായേക്കും. അടുത്ത 2+2 ചര്‍ച്ച വാഷിങ്ടണില്‍ വെച്ചായിരിക്കും നടക്കുക. 2018 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആദ്യമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വെച്ച് 2+2 ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. ഈ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോംകാസ കരാര്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിനും അവിടുത്തെ പ്രതിരോധ കമ്പനികള്‍ക്കും ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ പ്രതിരോധ കമ്പനികളുമായി രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന കരാറാണ് ഐഎസ്എ. മറ്റൊരു രാജ്യവുമായോ ആ രാജ്യത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രതിരോധ കമ്പനികളുമായോ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രതിരോധ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ജനറല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിലിട്ടറി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ എഗ്രിമെന്റ് (ജിഎസ്ഒഎംഐഎ) കരാറിന്റെ അനുബന്ധ കരാറാണ് ഐഎസ്എ. 17 വര്‍ഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയുമായി ജിഎസ്ഒഎംഐഎ കരാര്‍ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ സ്വകാര്യ പ്രതിരോധ വ്യവസായം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന കരാര്‍ കൂടിയാണ് ഐഎസ്എ. ഈ കരാറില്‍ കൂടി അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിവരങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ പ്രതിരോധ കമ്പനികള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. മേയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ പ്രതിരോധ കമ്പനികളെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നീക്കത്തിന് കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജം പകരുന്ന കരാറായിരിക്കും ഇത്.

ഐഎസ്എ കരാറിന്റെ കരടിനൊപ്പം ബിഇസിഎ കരാറിന്റെ കരടും അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി അയച്ചിരുന്നു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും സൈനിക മേഖലകളെപ്പറ്റിയുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പരസ്പരം പങ്കുവെയ്ക്കാനുള്ള കരാര്‍ ആണ് ഇത്. ഇന്ത്യയുടെ ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കാന്‍ സഹായകരമായ കരാര്‍ കൂടിയാണ് ഇത്. ഇതിലും ഇന്ത്യ കൂടിയാലോചനകള്‍ നടത്തിവരികയാണ്.

സഖ്യകക്ഷികളുമായി അമേരിക്ക ഒപ്പുവെയ്ക്കുന്ന നാല് സുപ്രധാനപ്രതിരോധ കരാറുകളില്‍ മൂന്നാമത്തേതാണ് ബിഇസിഎ. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തേതായ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ യുദ്ധേതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് എക്‌സചേഞ്ച് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് ( എല്‍ഇഎംഒഎ) കരാര്‍ 2016 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന കോംകാസ കരാര്‍ 2018 ല്‍ ഒപ്പിട്ടു. ബിഇസിഎ കരാര്‍ കൂടി യാഥാര്‍ഥ്യമായാല്‍ ഇന്ത്യയെ തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി അമേരിക്ക പരിഗണിക്കും.

