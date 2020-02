ന്യൂഡല്‍ഹി: മാരകമായ കൊറോണ വൈറസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാന്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള 20 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ പതിനേഴാം സ്ഥാനത്തെന്ന് ജര്‍മന്‍ ഗവേഷണം. ഹംബോള്‍ട്ട് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്ടിങ് എയര്‍പോര്‍ട്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനിലെ എയര്‍പോര്‍ട്ട്. ഇതുപ്രകാരം 4000 വിമാനത്താവളങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വ്യോമഗതാഗത പാതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 'ഇറക്കുമതി' ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത 0.21 ശതമാനമാണ്.

രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിമാനത്തവളങ്ങള്‍ വഴി വൈറസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പട്ടികയില്‍ ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളമാണ് ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്.(0.06%) മുംബൈ എയര്‍പോര്‍ട്ട്, കൊല്‍ക്കത്ത എയര്‍പോര്‍ട്ട്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദ്രാബാദ്, കൊച്ചി എന്നീ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകള്‍ അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്.

