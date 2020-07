ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ സര്‍വ്വീസ് നടത്തിയിരുന്ന ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വ്വീസുകളുടെ 60 ശതമാനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ആലോചനയിലെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി. കോവിഡിന് മുമ്പ് സർവ്വീസ് നടത്തിയിരുന്ന 55 മുതല്‍ 60 ശതമാനം വരെയുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സർവ്വീസുകളാണ് പുനഃരാരംഭിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് നവംബറില്‍ വിമാന സര്‍വ്വീസുകള്‍ തുടങ്ങാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

അതേസമയം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച 32,695 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 9.69 ലക്ഷമായി. ഇതുവരെ 24,915 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ മരണമടഞ്ഞത്.

