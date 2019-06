ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇസ്രായേലില്‍നിന്ന് 500 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ടാങ്ക് വേധ മിസൈല്‍ വാങ്ങാനുള്ള കരാറില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറി. ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കാമെന്ന ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. ഉറപ്പുനല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേലുമായുള്ള കരാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കാന്‍ ഇസ്രായേലിലെ റാഫേല്‍ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിഫന്‍സ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന കമ്പനിയുമായാണ് കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞവിലയില്‍ ടാങ്ക് വേധ മിസൈല്‍ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കാമെന്ന് ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. അറിയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് കരാറില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയത്. കരാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച വിവരം ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിനെ അറിയിച്ചെന്നും വി.ഇ.എം. ടെക്‌നോളജീസുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മാന്‍ പോര്‍ട്ടബിള്‍ ആന്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകള്‍(എം.പി.എ.ടി.ജി.എം.) വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവില്‍ ഇത്തരം മിസൈലുകളുടെ രണ്ടാംഘട്ടപരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയായി. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ അഹമ്മദ് നഗറില്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒയ്ക്ക് മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കാനാകുമോ എന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ ആശയം കണക്കിലെടുത്ത് ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒയ്ക്ക് തന്നെ കരാര്‍ നല്‍കാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 2021-ഓടെ ആയിരത്തോളം ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കി സൈന്യത്തിന് കൈമാറുമെന്നാണ് ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒയുടെ വാഗ്ദാനം.

