ന്യൂഡല്‍ഹി: 12 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 490 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം 4067 ആയി. 109 മരണമാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 291 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കുടുതല്‍ രോഗികളുള്ളത്. 690 പേരാണ് മഹരാഷ്ട്രയില്‍ നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 42 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 45 മരണവും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ രണ്ടാമത് തമിഴനാടും മൂന്നാമത് ഡല്‍ഹിയുമാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 571, ഡല്‍ഹിയില്‍ 503 രോഗികള്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഏഴ് മരണവും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അഞ്ചു മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഗുജറാത്തില്‍ 11 മരണവും മധ്യപ്രദേശില്‍ ഒമ്പത് മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കേരളത്തില്‍ 314 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 55 പേര്‍ രോഗത്തില്‍നിന്ന് മോചിതരായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയത് കേരളത്തിലാണ്.

രാജ്യത്തെ രോഗികളില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരാണ്. തമിഴ്‌നാട്, തെലങ്കാന, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിസാമുദ്ദീന്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കാളികളായ രോഗികള്‍ കൂടുതലുള്ളത്.

