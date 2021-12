ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയര്‍ത്താനുള്ള ബില്ലുകള്‍ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന് സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍മാരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിളിച്ചുവരുത്തിയ നടപടി ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയിലൂടെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും സിപിഎം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന അഞ്ച് ബില്ലുകള്‍ നിയമമാകാന്‍ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിടണമെന്ന് സിപിഎം ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് ബില്ലുകള്‍ വിടുകയും ആഴത്തില്‍ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പിബി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പതിനെട്ട് വയസ്സില്‍ത്തന്നെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകും. അതോടെ അവര്‍ക്ക് സ്വയംനിര്‍ണയാവകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ അതിനുശേഷം മൂന്നുവര്‍ഷം കൂടി കാത്തിരിക്കണം എന്നുപറയുന്നതിലെ യുക്തി എന്താണെന്നും സിപിഎം ചോദിക്കുന്നു.

കേന്ദ്രതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിളിച്ചുവരുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ സിപിഎം ശക്തമായ എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെത്തന്നെ ഹനിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നടപടിയെന്നും സിപിഎം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: increase legal age for marriage: bills should be sent to standing committee- CPM